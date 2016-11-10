Ученые рассказали о работе оптической материи.

Создан наноразмерный аппарат, преобразующий лазерный свет в работу. Представители Чикагского университета в публикации для издания Optica рассказали о разработке машину с оптической материей. Она способна функционировать также, как механическая. При вращении одной из шестерней, меньшая блокирующая шестерня будет вращаться в противоположном направлении. Машину можно собирать самостоятельно. Она может быть применена при манипулировании крошечными грузами в наномасштабе.

Наша работа направлена ​​на решение давней цели сообщества нанонауок по созданию самосборных наноразмерных машин, которые могут выполнять работу в обычных средах, таких как жидкости при комнатной температуре Норберт Ф. Шерер, руководитель исследования

Эксперты уточнили, что основанные на оптической материи машины удерживают металлические наночастицы светом, а не химическими связями. Последние удерживают вместе атомы, которые составляют обычную материю.

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