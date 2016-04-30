Ученые поняли, что бозон Хиггса создается парой элементарных частиц.

Обнаружен чрезвычайно редкий процесс распада бозона Хиггса. Об этом рассказали ученые из женевского ЦЕРНа в Швейцарии. Они напомнили, что процесс впервые был зафиксирован в 2012 году, когда был обнаружен среди множества частиц, созданных в Большом адронном коллайдере. Этот бозон обладает свойством наделять другие элементарные частицы массой.

Физики Калифорнийского технологического института использовали данные, собранные в ходе эксперимента. Он получил название компактный мюонный соленоид (CMS) на LHC. Им удалось доказать, что бозон Хиггса распадается на пару элементарных частиц, называемых мюонами (более тяжелой версии электрона).

Напомним, что мюон и электроны относятся к классу частиц под названием фермионы. Стандартная модель классифицирует все частицы как бозоны и фермионы. Последние обычно являются строительными элементами для всей материи, а бозоны - носителями силы.

На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу.

Фото: LHCb / CERN

