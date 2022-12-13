Союз православных журналистов сообщил, что на Украине неизвестные избили епископа УПЦ

Преступление попало на запись мобильного устройства.

Неизвестные злоумышленники совершили нападение на епископа Ивано-Франковского и Коломыйского канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Никиту, после чего избили священнослужителя. Соответствующей информацией со СМИ поделился в Telegram-канале Союз православных журналистов.

Вчера возле Черновицкого епархиального управления... избил епископа Ивано-Франковского и несовершеннолетнего сына воина ВСУ, чей брат и отец сейчас находятся на передовой. Есть факты полагать, что нападение на епископа было умышленное. заявление УПЦ в ТГ-канале

Напомним, что на территории Украины с каждым днем накаляется ситуация вокруг канонической Украинской православной церкви. Силы раскольников силовыми методами захватывают храмы канонической церкви, а региональные власти на местах лишают УПЦ права аренды земли. Подобные решения затронули такие населенные пункты как Луцк, Каменц-Подольский и Хмельницкую область. В городе Ивано-Франковске все храмы УПЦ захватили раскольники. Также ни одного храма у канонистов не осталось во Львове. раскольники смогли захватить религиозные объекты в Черновицкой области, Параскевскую церковь в Новом Корце Ровненской области, Свято-Георгиевский храм и Свято-Покровский кафедральный собор епархии УПЦ в Хмельницком.

В Госдепе не смогли прокомментировать захват церквей на Украине.

Фото и видео: Telegram / СПЖ - новости Православия