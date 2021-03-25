Союз-2" стартовал с Восточного с британскими спутниками связи

Российская ракета доставит на орбиту Земли аппараты системы OneWeb.

Российская ракета-носитель "Союз-2" стартовала с космодрома "Восточный" с 36 спутниками британскими спутниками связи OneWeb. Трансляция миссии велась на официальном сайте "Роскосмоса". Для РФ данный космический запуск стал пятым по счету в текущем году. В общей сложности государственная корпорация планирует реализовать в 2021 году 29 стартов ракет.

Известно, что 25 марта запуск "Союза-2" зафиксирован в 05:47 часов утра по московскому времени со стартового комплекса на площадке 1С. В 5:57 разгонный блок "Фрегат" со спутниками отделился от третьей ступени ракеты на суборбитальной траектории. Далее аппараты начались выводиться на целевую круговую орбиту с высотой в 450 километров. Миссия выполняется за счет двух включений маршевого двигателя "Фрегата".

Британские спутники будут отделяться от "Фрегата" в девять этапов по четыре аппарата в каждом.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с 38 спутниками стартовала с Байконура.

Видео: YouTube / Роскосмос ТВ