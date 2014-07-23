Российская корпорация планирует в 2021 году запустить около шести британских спутников связи OneWeb.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с 38 спутниками стартовала с Байконура. Трансляция запуска велась на сайте "Роскосмоса".

Отмечается, что российская корпорация планирует в 2021 году запустить около шести британских спутников связи OneWeb. Все запуски будут также осуществляться с российского космодрома.

Ранее мы писали, что на космодроме Восточный ракету "Союз-2.1б" установили в стартовую систему. Ракета должна стартовать в четверг. Об этом сообщают "Вести. Амурская область".

Видео: Youtube/Роскосмос ТВ