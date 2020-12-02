Совфед разрешил заменять штрафы для НКО предупреждением

Данная мера будет действовать в том случае, если правонарушение совершено НКО впервые.

Совет Федерации разрешил заменять административные штрафы для НКО предупреждением. Соответствующее решение сенаторы приняли на пленарном заседании 2 декабря. Отмечается, что мера наказания может быть изменена в том случае, если правонарушение совершается впервые. Соответствующие изменения будут внесены в КоАП,

Авторы проекта рассказали, что заменить штраф на предупреждение для НКО невозможно в том случае, если организация совершила такие правонарушения, связанные с распространением экстремистских материалов, призывом к терроризму, а также не предоставило сведения о выполнении функций иноагента, пропаганду нацистской символики.

Напомним, что комитет СФ по конституционному законодательству заявил, что принятие закона поможет обеспечить баланс соблюдения прав и интересов НКО, включая социально-ориентированных организаций, с требованиями обеспечения безопасности на государственном уровне.

Совфед одобрил закон о приостановке индексации зарплат госслужащих.

Видео: YouTube / Совет Федерации