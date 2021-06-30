Совфед одобрил закон об отмене визовых преференций для чиновников ЕС

Правки отменяют ряд преимуществ держателям дипломатических паспортов, членам парламентов и правительств ряда стран.

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 26 апреля закон о приостановке действия упрощенного визового режима для европейских чиновников и ряда других недружественных стран. Законодатели внесут поправки в соглашения по упрощению документооборота с Данией, Норвегией, Лихтенштейном, Исландией, Швейцарией.

…обусловлено необходимостью безотлагательного реагирования на недружественные действия вышеперечисленных иностранных государств… соответствует международному праву, а также принципу взаимности. текст пояснительной записки

Стоит отметить, что российский закон отменяет упрощенный порядок подачи документов и выдачи многократных виз на год членам официальных делегаций, а также представителями СМИ. Также многократную визу на пятилетний период не смогут получить сотрудники национальных и региональных правительств, парламентов, судебных инстанций. Эти лица больше не освобождаются от уплаты визовых сборов в рамках делегаций. Не предусмотрен безвизовый въезд владельцев дипломатических паспортов.

ЕС пока не готов анонсировать шестой пакет санкций против России.

Фото и видео: YouTube / Совет Федерации

