Совфед одобрил закон о новой методике расчета МРОТ

С 2021 года МРОТ в России составит 12 792 рубля.

Совет Федерации одобрил закон о новой методике расчета МРОТ. Соответствующий документ принял на завершающем пленарном заседании осенней сессии в верхней палате парламента. Инициатива запрещает снижать размер минимального размера оплаты труда.

С 2021 года соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы устанавливается в размере 42% текст законопроекта

Напомним, что со следующего года МРОТ в России составит 12 792 рубля ежемесячно. Размер оплаты труда рассчитывается с учетом показателя медианной зарплаты за предыдущий год. Однако эта сумма не должна быть ниже, чем прожиточный минимум трудоспособного населения на текущий год. Сенаторы уточнили, что величина прожиточного минимума на душу населения по стране устанавливается кабинетом министров на год. за основу берется показатель медианного среднедушевого дохода по России за предыдущий год.

Пересмотр соотношения между прожиточным минимумом и медианным среднедушевым доходом будет осуществляться не реже одного раза за каждые пять лет. С 2021 года показатель составит 44,2%.

Совфед одобрил закон о восстановлении системы вытрезвителей.

Видео: YouTube / Совет Федерации