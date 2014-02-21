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Советник главы офиса Зеленского рассказал, почему Украина потеряла Крым

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Выяснилось, что Украина потеряла Крым из-за бездействия военных.

Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович рассказал, почему Украина потеряла Крым. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу UKRLIFE.TV

Арестович рассказал, что украинские власти должны были мобилизовать армию, чтобы Крым не перешел под контроль России. Однако, они не пошли по этому пути из-за того, что среди солдат наблюдался "тотальный моральный обвал". Таким образом, Украина потеряла Крым из-за бездействия военных.

Командиры ссылались на Киев, Киев ссылался на устав.

Алексей Арестович, советник главы офиса Зеленского

По словам советника главы офиса Зеленского, в Москве дали четкую команду военным. Им сказали, что при минимальных потерях в Крыму, солдаты могут покинуть территорию.

Ранее мы сообщили, что США призвали освободить подозреваемых в повреждении газопровода в Крыму.

Видео: Youtube/UKRLIFE.TV

Теги: алексей аристович, советник главы офиса зеленского
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Щелконогов Игорь
Сегодня 21:11

Хохлы всегда были трусливыми тварями . Про Сталина говорят , что он жестоким был , хотя Путин в три раза хуже , ему предлагали после войны всю Украину наказать за хлеб с солью с фашизмом , а он пожалел .

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