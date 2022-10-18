Арестович: Россия нашла "ключик" к ПВО Украины

Россия нашла "ключик" к ПВО Украины. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью YouTube-каналу "Фейгин Live"*.
По его словам, этот ключик заключается в том, чтобы заставить украинскую сторону "выстрелить весь ракетный запас". Он отметил, что за последнее время зафрахтовали около 2,4 тысячи дронов.
Два-три месяца они могут кошмарить нас в таком режиме, как сегодня.
Алексей Арестович, советник главы офиса президента Украины
Ранее мы сообщали, что США продолжат работать над передачей Украине средств ПВО.
Видео: YouTube / Фейгин Live*
* - Марк Фейгин внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов
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