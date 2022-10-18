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Арестович: Россия нашла "ключик" к ПВО Украины

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По его словам, Москва хочет заставить украинскую сторону "выстрелить весь ракетный запас".

Россия нашла "ключик" к ПВО Украины. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью YouTube-каналу "Фейгин Live"*.

По его словам, этот ключик заключается в том, чтобы заставить украинскую сторону "выстрелить весь ракетный запас". Он отметил, что за последнее время зафрахтовали около 2,4 тысячи дронов.

Два-три месяца они могут кошмарить нас в таком режиме, как сегодня.

Алексей Арестович, советник главы офиса президента Украины

Ранее мы сообщали, что США продолжат работать над передачей Украине средств ПВО.

Видео: YouTube / Фейгин Live*

* - Марк Фейгин внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов

Теги: алексей арестович, пво, россия, советник главы офиса зеленского, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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