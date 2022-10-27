Арестович: ситуация под Херсоном меняется в неприятную для Киева сторону

По его словам, на Херсонское направление дополнительно перебросили около шести батальонно-тактических групп.

Ситуация под Херсоном меняется в неприятную для Киева сторону. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью YouTube-каналу "Фейгин Live"*.

По словам политика, на Херсонское направление дополнительно перебросили около шести батальонно-тактических групп. Он подчеркнул, что всего уже под 30 батальонов находятся в регионе.

Это огромная военная сила, которую смолоть просто так будет очень-очень тяжело. Алексей Арестович, советник главы офиса президента Украины

Ранее Арестович заявил, что Россия нашла "ключик" к ПВО Украины.

Видео: YouTube / Фейгин Live*

* - Марк Фейгин внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов