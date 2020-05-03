Советник главы Офиса президента Украины хочет испугать Россию одним словом

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк хочет испугать Россию одним словом. Об этом он заявил в эфире "24 канала".
По его словам, Украине нужно больше оружия для контрнаступления на занятые российской армией территории. Он подчеркнул, что процесс уже идет и будет продолжаться.
Я хочу, чтобы Россия боялась слова "Украина". Чтобы они впадали в тремор от одного его вида.
Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины
Ранее Зеленский заявил о необходимости вернуть территории Украины за три-шесть недель.
Фото: aa.com.tr
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