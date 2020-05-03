Советник главы Офиса президента Украины хочет испугать Россию одним словом

По его словам, Украине нужно больше оружия для контрнаступления на занятые российской армией территории

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк хочет испугать Россию одним словом. Об этом он заявил в эфире "24 канала".

По его словам, Украине нужно больше оружия для контрнаступления на занятые российской армией территории. Он подчеркнул, что процесс уже идет и будет продолжаться.

Я хочу, чтобы Россия боялась слова "Украина". Чтобы они впадали в тремор от одного его вида. Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины

Ранее Зеленский заявил о необходимости вернуть территории Украины за три-шесть недель.

Фото: aa.com.tr