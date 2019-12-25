  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Зеленский заявил о необходимости вернуть территории Украины за три-шесть недель
Сегодня, 10:54
79
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Зеленский заявил о необходимости вернуть территории Украины за три-шесть недель

0 0

Он обратился с соответствующим заявлением к делегации американского Конгресса.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости вернуть территории страны за три-шесть недель. Об этом сообщает Politico.

Украинский лидер обратился с соответствующим заявлением к делегации американского Конгресса. Его слова передал председатель палаты комитета Палаты представителей по делам ВС Адам Смит. Зеленский отметил, что следующие недели имеют решающее значение для Украины. По его словам, впоследствии будет значительно сложнее возвращать территории.

Ранее мы сообщали, что глава ГУР Украины Буданов возглавит комитет разведки при Зеленском.

Фото: YouTube / Зе! Президент

Теги: владимир зеленский, президент украины, территории
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии