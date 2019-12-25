Зеленский заявил о необходимости вернуть территории Украины за три-шесть недель

Он обратился с соответствующим заявлением к делегации американского Конгресса.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости вернуть территории страны за три-шесть недель. Об этом сообщает Politico.

Украинский лидер обратился с соответствующим заявлением к делегации американского Конгресса. Его слова передал председатель палаты комитета Палаты представителей по делам ВС Адам Смит. Зеленский отметил, что следующие недели имеют решающее значение для Украины. По его словам, впоследствии будет значительно сложнее возвращать территории.

Ранее мы сообщали, что глава ГУР Украины Буданов возглавит комитет разведки при Зеленском.

Фото: YouTube / Зе! Президент