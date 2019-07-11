В Киеве предложили переименовать Россию в Московию

А также переименовать русский язык в российский.

Советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев предложил переименовать русский язык в "российский", а саму Россию - в "Московию". Об этом он рассказал в эфире канала Ukrlife.TV.

Можем, вообще, на своих картах начать их называть Московия. Что нам мешает? Никита Потураев

Также Потураев заявил, что "украинский" русский язык отличается от "русского" русского языка. Так на Украине есть единый госязык и языки нацменьшинств – один из них – русский.

В этом случае советник президента предложил называть на Украине этот язык русским, а в России – российским языком.

Ранее Зеленский создал для туристов "зеленый коридор" в Чернобыль.

Видео: UKRLIFE.TV