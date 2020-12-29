Советник Трампа заявил об отказе экс-президента от планов создания партии

Трамп накануне чётко заявил о своих целях.

Советник Трампа Джейсон Миллер заявил об отказе экс-президента от планов создания партии. По его словам, Трамп накануне чётко заявил о своих целях — вернуть республиканцам Сенат, а также Палату представителей.

Миллер подчеркнул, что "за пределами этих усилий" Трамп не планирует ничего предпринимать — в том числе, в планы бывшего президента не входит создание политических партий.

Ранее появилось видео первых выходных Трампа после президентства.

Видео: YouTube / Sky News Australia