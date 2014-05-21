Советник Байдена предупредил о дефиците газа в Европе

Старший помощник президента Соединенных Штатов Амос Хохштейн заявил, что Европе может не хватить газа для отопления зимой. Об этом он сказал в интервью телевизионному каналу Bloomberg TV.
По словам Хохштейна, на дефицит голубого топлива повлияли холодная зима прошлого года и аномальная жара текущего года. Кроме того, подчеркнул помощник главы США, пополнению запасов газа мешают сокращение поставок из РФ и рост цены на бирже на него.
Запасы хранилищ находятся на низком уровне, и если зима будет действительно холодной, холоднее обычного, то, боюсь, на части территории Европы не будет хватать газа для отопления, а не для электроэнергии.
Амос Хохштейн, старший советник Джо Байдена
Он считает, что низкие поставки газа из РФ являются "политическими играми". По мнению Хохштейна, в случае дефицита голубого топлива странам придется распределять его по квотам для населения.
Ранее украинского президента Владимира Зеленского назвали "идиотом у власти" из-за цен на газ.
Фото: Twitter/amoshochstein
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