Советник Байдена предупредил о дефиците газа в Европе

Хохштейн считает, что низкие поставки газа из РФ являются "политическими играми".

Старший помощник президента Соединенных Штатов Амос Хохштейн заявил, что Европе может не хватить газа для отопления зимой. Об этом он сказал в интервью телевизионному каналу Bloomberg TV.

По словам Хохштейна, на дефицит голубого топлива повлияли холодная зима прошлого года и аномальная жара текущего года. Кроме того, подчеркнул помощник главы США, пополнению запасов газа мешают сокращение поставок из РФ и рост цены на бирже на него.

Запасы хранилищ находятся на низком уровне, и если зима будет действительно холодной, холоднее обычного, то, боюсь, на части территории Европы не будет хватать газа для отопления, а не для электроэнергии. Амос Хохштейн, старший советник Джо Байдена

Он считает, что низкие поставки газа из РФ являются "политическими играми". По мнению Хохштейна, в случае дефицита голубого топлива странам придется распределять его по квотам для населения.

Ранее украинского президента Владимира Зеленского назвали "идиотом у власти" из-за цен на газ.

Фото: Twitter/amoshochstein