Совет Федерации разработает законопроект о навозе

Навоз относится к отходам третьего класса опасности.

В России разработают законопроект о навозе. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на руководителя комитета Совета Федерации по бюджету Анатолия Артамонова.

По его словам, в настоящее время в среде сельского хозяйства существует правило, что перед помещение в почву навоз должен перегнить несколько лет. Артамонов заявил, что это действие несет противоречие принятым нормам.

Мы сейчас в Совете Федерации пытаемся разработать законопроект, который регулировал бы обращение навоза, потому что отбиться без этого документа становится на селе невозможно. Анатолий Артамонов, руководитель комитета Совфеда по бюджету

Сенатор считает, что по результатам ряда проверок, было выяснено, что иногда концентрация навоза в почве многократно превышает допустимые нормы, что наносит почве огромный ущерб. В результате, приходится вписывать большие штрафы представителям малого сельского бизнеса.

Отметим, что навоз относится к отходам третьего класса опасности. Предприятия обязаны иметь лицензию на обращение с ним. Новый законопроект предполагает смягчить требования к этому.

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