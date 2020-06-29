Сотрудники ФБР оказались причастны к теракту в США в 2015 году

На CBS заявили о причастности агента ФБР к трагедии в выставочном центре.

Сотрудники Федерального бюро расследований оказались причастны к теракту в США в 2015 году. Об этом сообщил Telegram-канал "Военный Обозреватель" со ссылкой на данные американского телеканала CBS.

Журналисты рассказали, что представители ФБР имели отношение к нападению террористической организации ИГ, запрещенной на территории России. Атаку якобы спровоцировал американский агент, внедренный в состав экстремистской группировки. Он настаивал на проведении боевой операции, а также находился поблизости до и во время ее выполнения.

Напомним, что в материале CBS. идет речь о 4 мае 2015 года. В этот день два вооруженных боевика атаковали выставочный центр, в котором проводилась выставка карикатур на исламского пророка Мухаммеда. Полиция и спецназ открыли огонь по террористам. Боевиков удалось ликвидировать.

Военного из США уличили в передаче секретных данных сатанистам-неонацистам.

Видео: Youtube/FOX 4 News - Dallas-Fort Worth