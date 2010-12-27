Сотрудник "Питерленда" доставлен в больницу с тяжелыми травмами головы

В Петербурге сотрудник "Питерленд" получил серьезные травмы в неизвестных обстоятельствах.

В Санкт-Петербурге иностранный рабочий развлекательного комплекса Приморского района был госпитализирован в тяжелом состоянии. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства получения травм.

Известно,что ночью 5 декабря 2017 года в Александровскую больницу доставили мужчину без сознания. Им оказался 46-летний гражданин Узбекистана, работающий в развлекательном комплексе "Питерлэнд". Карета "скорой помощи" забрала его от дома по Яхтенной улице, который находится в нескольких минутах от батутного парка.

Врачи диагностировали у пациента ушиб головного мозга, черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и резаную рану рядом с ухом. Однако о том, как именно получил сотрудник "Питерленд" травмы, он рассказать не может. Поэтому врачи обратились за помощью в полицию.