К автомобилю сотрудника петербургского УФСИН прикрепили гранату

Гранату изъяли и отправили в утилизацию.

Сотрудник петербургского УФСИН нашел под своим автомобилем гранату. Находку он обнаружил в то время, когда стал выезжать з двора у своего дома. Об этом сообщают городские СМИ.

Инцидент произошел накануне в 11:20, граната была прикреплена к заднему колесу автомобиля Toyota Camry, который принадлежит сотруднику УФСИН. Машина была припаркована у дома №269 корпус 2 по проспекту Обуховской обороны. После обнаружения гранату Ф-1 изъяли в утилизацию, у боеприпаса не было запала.

По данному факту проводится проверка.

Ранее на улице Турку буйный дедуля встретил врача с гранатой в руке.

Фото: pixabay