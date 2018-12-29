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К автомобилю сотрудника петербургского УФСИН прикрепили гранату
Сегодня, 9:49
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nastya960

К автомобилю сотрудника петербургского УФСИН прикрепили гранату

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Гранату изъяли и отправили в утилизацию.

Сотрудник петербургского УФСИН нашел под своим автомобилем гранату. Находку он обнаружил в то время, когда стал выезжать з двора у своего дома. Об этом сообщают городские СМИ.

Инцидент произошел накануне в 11:20, граната была прикреплена к заднему колесу автомобиля Toyota Camry, который принадлежит сотруднику УФСИН. Машина была припаркована у дома №269 корпус 2 по проспекту Обуховской обороны. После обнаружения гранату Ф-1 изъяли в утилизацию, у боеприпаса не было запала.

По данному факту проводится проверка. 

Ранее на улице Турку буйный дедуля встретил врача с гранатой в руке.
Фото: pixabay

 

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Теги: граната, тойота камри, уфсин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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