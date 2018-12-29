К автомобилю сотрудника петербургского УФСИН прикрепили гранату

Сотрудник петербургского УФСИН нашел под своим автомобилем гранату. Находку он обнаружил в то время, когда стал выезжать з двора у своего дома. Об этом сообщают городские СМИ.
Инцидент произошел накануне в 11:20, граната была прикреплена к заднему колесу автомобиля Toyota Camry, который принадлежит сотруднику УФСИН. Машина была припаркована у дома №269 корпус 2 по проспекту Обуховской обороны. После обнаружения гранату Ф-1 изъяли в утилизацию, у боеприпаса не было запала.
По данному факту проводится проверка.
Ранее на улице Турку буйный дедуля встретил врача с гранатой в руке.
Фото: pixabay
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