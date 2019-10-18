На Апраксином дворе прошел рейд с участием 250 сотрудников полиции

Правоохранители ищут инициаторов массовой драки.

После появления уголовного дела по факту массовой драки в Апраксином дворе 250 оперативников провели обыски в местах скопления мигрантов. Об этом сообщали "Фонтанка.ру".

Рейды прошли на Сенном рынке и в универсам. Правоохранители ищут четырех зачинщиков драки. Одного из подозреваемых ранее уже нашли. В рейде участвовали сотрудники Управления по вопросам миграции, оперативники по контролю за наркотиками, сотрудники МВД, пять экипажей ГИБДД, бойцы ОМОНа и специалисты СОБРа.

Этнические группы не оказывают полиции помощь в поиске зачинщиков драки. На данный момент на рынке довольно пустынно, не видно даже торговцев.

Ранее при расследовании уголовного дела о массовой драке на "Апрашке" задержали 43 мигрантов.

Видео: Piter.TV