Пострадавшими считаются 32 человека.

Соревнования по ловле уток на территории Индонезии завершились падением подвесного моста. Об этом сообщили местные журналисты со ссылкой на видеозапись, опубликованную в социальных сетях. В британском издании The Independent уточнили, что во время состязания правоохранительные органы предупреждали граждан о том, что стоять на шаткой конструкции нельзя, однако эти просьбы зрителями были проигнорированы. В результате обрушения конструкции пострадали 32 человека. В этом списке оказались как болельщики, так и участники состязаний. Часть пациентов получила переломы.

Напомним, что в августе текущего года стало известно, что в 2024 году Индонезия потратит еще несколько миллиардов долларов на строительство новой столицы. Денежные расходы на эту статью составят для властей 2,7 миллиарда долларов. Средства уйдут на строительство здания администрации президента, а также десятков многоквартирных домов для гражданских служащих, военнослужащих и сотрудников полиции.

Трасса "Кола" будет перекрыта из-за разводки моста через Свирь 19 августа.

Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian