Соловьев прокомментировал возбуждение уголовных дел против него на Украине

Он считает, что оснований на это у СБУ не было.

Владимир Соловьев прокомментировал возбуждение двух уголовных дел против него на Украине. Он не понимает, почему так произошло и считает, что оснований на это у СБУ не было. Об этом пишет РБК.

Телеведущий заявил, что для людей, чьими кумирами являются Бандера и Шухевич, достаточно лишь того, что он "еврей и антифашист". Соловьев также отметил, что ему запрещен въезд на Украины и напомнил, что его программу на "России-1" не транслируют на территории этой страны.

О возбуждении двух уголовных дел против Соловьева заявил депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко "Европейская справедливость" Алексей Гончаренко. Он отметил, что российского телеведущего обвиняют в "посягательстве на территориальную целостность страны". Уголовные дела расследуются в Мариуполе и Северодонецке. Нарушение этой статьи закона наказывается лишением свободы от 3 до 12 лет.

Ранее мы писали, что Путину на Донбассе верят больше, чем Зеленскому.

Фото: Facebook/Олексій Гончаренко

Видео: YouTube/Просто Пи, TabrizShakhidi, instagram_vrsoloviev