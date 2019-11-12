На Украине завели два уголовных дела против Владимира Соловьева

СБУ проверит деятельность российского телеведущего.

СБУ Украины завела два уголовных дела против журналиста Владимира Соловьева. Телевизионного деятеля обвиняют в "посягательстве на территориальную целостность страны". Нарушение данного закона карается лишением свободы от 3 до 12 лет.

Информацией поделился депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко через Facebook. По данным политика, расследованием занимается отдел второго управления в Мариуполе, а также отделение третьего управления в Северодонецке. Автор поста прикрепил фотографию ответа, полученного от представителей СБУ. Депутат назвал оппонента из России "негодяем" и "соловьиным пметом".

Ранее Piter.tv писал о том, что Соловьев прокомментировал драку украинцев в студии на "России-1".

Фото: Piter.tv, Facebook/Олексій Гончаренко

Видео: YouTube/Просто Пи, TabrizShakhidi, Instagram/vrsoloviev