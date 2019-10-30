Соловьев прокомментировал драку украинцев в студии на "России-1"

Телеведущий заявил, что выходить из себя "неполезно", а если "вышли", то "сразу же зайдите".

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал конфликт двух украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии на "России-1". Инцидент произошел во время рекламного перерыва и из словесной перепалки перерос практически в драку. Телеведущий выложил в сеть видео внеэфирной потасовки.

Как рассказал Соловьев "Вечерней Москве", Вакаров и Семченко не дрались, а просто замахивались друг на друга. Их быстро разняли другие участники шоу, сам журналист и охрана.

Соловьев также дал совет всем, кто не может держать себя в руках во время публичного выступления или съемок телепередачи. Он заявил, что выходить из себя "неполезно", а если "вышли", то "сразу же зайдите". По словам телеведущего, чтобы быстрее остыть, нужно думать о чем-нибудь хорошем, выдохнуть и перестать суетиться.

Ранее на российском канале показали пародию на Владимира Соловьева.

Фото: скриншот / Twitter Vladimir Soloviev

Видео: Instagram / vrsoloviev, Twitter / Vladimir Soloviev, YouTube / Просто Пи