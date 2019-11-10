Путину на Донбассе верят больше, чем Зеленскому

Об этом свидетельствует опрос.

Жители Донбасса больше всего доверяют Владимиру Путину. Президент РФ занял первое место (11,2%) в опросе, проведенном изданием "Зеркало недели" и Украинским институтом будущего.

Глава РФ обошел своего украинского коллегу Владимира Зеленского на 9,9%. Также в рейтинг попали российский телеведущий Владимир Соловьев (9,1%) и лидер ЛДПР Владимир Жириновский (1,4%).

Среди прочего опрошенные назвали имена погибшего главы ДНР Александра Захарченко (6,7%), нынешнего лидера республики Дениса Пушилина (2,9%), главы "Партии Шария" Анатолия Шария (1,7%) и главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука (1,6%).

Видео: YouTube / Зе!Президент, Valdai Club

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