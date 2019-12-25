Владимир Соловьев назвал мэра Львова сволочью

Ранее чиновник отказался передавать России прах советского разведчика.

Владимир Соловьев назвал мэра Львова Андрея Садового сволочью. Журналист недоволен решением чиновника не передавать в Россию прах советского разведчика Николая Кузнецова. Об этом ведущий заявил в авторской программе на телеканале "Россия 1".

А эта сволочь считает себя христианином? прокомментировал Соловьев

Он добавил, что у РФ нет ничего общего с данным чиновником. Напомним, что сведения об отказе украинской стороны поступили вечером 7 февраля. Садовой заявил, что вопрос решится только в увязке с возвращением задержанных украинцев в России. Градоначальник Львова добавил, что Украина в курсе, сколько соотечественников сейчас находятся в плену. Он добавил, что Киев страдает от агрессии со стороны Москвы.

Николай Кузнецов во времена ВОВ попал на Западную Украину. В то время территория находилась под немецкой оккупацией. Ему удалось ликвидировать 11 генералов и важных чиновников. Герой погиб в марте 1944 года в результате перестрелки с боевиками местной повстанческой армии (УПА), которая в России считается запрещенной организацией.

Ранее Piter.tv писал о том, что Владимир Соловьев расплакался во время эфира на "России-1".

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

