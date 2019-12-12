Сольный фильм Флэша получил дату премьеры

Главную роль сыграет Эзра Миллер, уже появившийся в "Лиге справедливости" и "Бэтмене против Супермэна".

Как сообщил портал The Wrap, студия Warner Bros. официально включила фильм "Флэш" в расписание релизов. Фильм выйдет 1 июля 2022 года. В картине расскажут историю Барри Аллена, который ранее появлялся в других фильмах киновселенной DC.

По предварительной информации, к проекту присоединились режиссер "Оно" Андреас Мускетти и сценаристка "Хищных птиц" Кристина Ходсон.

Ранее мы сообщали о том, что cтудия Marvel закрывает телевизионное подразделение.

Видео: к/ф "Лига Справедливости, реж. Зак Снайдер