Солнечные бури могут вызывать сбои в навигации китов

Серые киты чаще выбрасываются на берег из-за активности Солнца.

Солнечные бури могут вызывать сбои в навигации серых китов. Об этом сообщили американские ученые из Дюкского университета в научном издании Current Biology.

По данным исследователей, китов выбрасывает на берег из-за частоты вспышек на Солнце. При этом связи геомагнитных возмущений с выбрасыванием не нашли. Эксперты проанализировали подобные случаи за 33 года (с 1985 по 2018). Установлено, на на берегу киты оказываются значительно чаще во время максимальной солнечной активности (в 4 раза). В это время солнце испускает самый высокий уровень радиации.

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Фото и видео: National Museum of Natural History, Jesse Granger et al. / Current Biology, 2020