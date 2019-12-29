Учёные выяснили, что употребление омега-3 не помогает в защите от рака

И вообще эффект от неё незначительный

Результаты исследования представили сотрудники Университета Восточной Англии. Омега-3 — это популярная пищевая добавка. Её потребления связывали с профилактикой рака.

В исследованиях приняли участие больше ста тысяч добровольцев. Также Ссециалисты проанализировали 47 научных работ, где описаны случаи как здоровых людей, так и тех, у кого диагностировали рак.

Вывод следующий: если бы тысяча человек употребляли добавки в течение четырёх лет, Лишь трое из них избежали бы смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца. При этом у троих бы появился рак простаты.

В целом, по мнению учёных, и полезные, и вредные эффекты незначительны.

Ранее учёные из Новой Зеландии сообщили, что мозг человека и пчелы работает почти одинаково.