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TikTok заподозрили в слежке за пользователями
Сегодня, 8:35
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nastya960

TikTok заподозрили в слежке за пользователями

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В некоторых случаях TikTok получает доступ к геолокации пользователя, данные о которой обновляются каждые 30 секунд.

Популярная китайская соцсеть TikTok собирает данные о пользователях. С таким заявлением выступил пользователь Reddit с ником Bangorlol, назвавший себя программистом.

Программист заявил, что приложение собирает данные об аппаратных параметрах (тип процессора, идентификаторы, размеры экрана, дисковое пространство и другое), а также информацию о других установленных приложениях. Пост был опубликован ещё в апреле и сейчас уже удален, но привлек к себе внимание многих.

Также пользователь Reddit сообщил, что в некоторых случаях TikTok получает доступ к геолокации пользователя, данные о которой обновляются каждые 30 секунд. Программист вовсе назвал приложение программой-шпионом, замаскированной под соцсеть.  

Ранее "ВКонтакте" запустил аналог TikTok.

Фото: pixabay

 

Теги: tiktok
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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