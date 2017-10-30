Сочи смыло сильным ливнем с грозами

В сети появились видео и фото с затопленных улиц Сочи.

Сегодня, 30 октября, Сочи накрыло мощным ливнем с грозами, в результате которого были затоплены некоторые районы города. Под воду ушли несколько улиц, затоплены жилые дома.

Утром на Олимпийскую столицу обрушился мощный дождь, который продолжался несколько часов. Из-за большого количества выпавших осадков и неисправности ливневых стоков ряд улиц ушли под воду. Сильнее всех пострадал поселок Молдованка в Адлеровском районе и улица Костромская в самом Сочи. После прекращения ливня вода постепенно ушла.

Синоптики и МЧС предупреждают жителей региона, что на 31 октября сохранятся неблагоприятные метеоусловия. Ожидаются сильные ливни с порывами ветра до 22 метров в секунду. Возможны грозы и град.

Сегодня Piter.TV сообщал о штормовом предупреждении в ряде регионов центральной части России и Москве. А также непогода настигла берегов Камчатки, там прогнозируют сильный шторм с волнами высотой до 12 метров.

Видео: ВК, Инга Воронина, Анастасия Гречкина, Роман Поляков

Фото: Instagram/octatok_tea