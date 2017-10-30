Штормовое предупреждение: Из Европы на Центральную Россию надвигается ураган

МЧС по Белгородской, Брянской, Воронежской, Липецкой и Тверской областям объявило штормовое предупреждение. Ожидаются сильные ливни и шквалистый ветер.

В минувшие выходные в ряде Европейский стран разгулялся ураган "Герварт". Затопив сильными ливнями и принеся огромные разрушения и человеческие жертвы, ураган двинулся на территорию России.

В ряде регионов центральной части России объявлено штормовое предупреждение. Особенно сильные потрясения ожидают в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Брянской, Тверской областях. Там МЧС объявило штормовое предупреждение. В этих регионах ожидается сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду, который будет сопровождаться сильными ливнями. МЧС предупреждает жителей о соблюдении мер безопасности.

В Москве ожидаются сильные трехдневные ливни.

Видео: Instagram/dhffmnn,

Фото: Instagram