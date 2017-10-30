МЧС предупредило о 12 метровых волнах на Камчатке

На официальном сайте МЧС появилось предупреждение о штормовых волнах у берегов Камчатки.

МЧС России по Камчатскому краю предупреждает о сильном шторме в регионе.

По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ночь на 31 октября в акваториях Тихого океана и Берингово моря ожидается волнение высотой 8-10 метров. По данным ведомства под стихию попадают Петропавловск-Камчатский городской округ, Елизовский район и Алеутский район. Утром 31 октября ожидается усиление до 10-12 метров. Волнение распространится и на акваторию Охотского моря. Явление сохранится до первой половины 1 ноября.

МЧС рекомендует руководителям судоходных компаний, чьи судна могут находиться в указанных районах, принять меры повышенной предосторожности.

МЧС края сообщает, что готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации.

Видео: YouTube/MegaMrAgent007