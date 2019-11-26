Собственник круглой бани должен отреставрировать фасады за год

Заняться реставрацией компанию обязал суд.

Компанию "Балтийский дом" обязал арбитражный суд города и области. Компания займется реставрацией Круглой бани на Карбышева.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры обратился в суд против компании в апреле 2020 года: собственник должен был три года назад отремонтировать дворовые и лицевые фасады объекта. Ведомство проверило работу в сентябре и обнаружило, что на фасадах все еще есть сколы и трещины.

Собственник должен отремонтировать фасады в течение года, а за каждое неисполнение требований суда компания будет платить КГИОП десять тысяч рублей.

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