Снова арест: активист "Бессрочного протеста" вернулся на пикет

Евгения Мусина, которого ранее днем 1 февраля уже задержали и отпустили, арестовали снова.

Как сообщает телеграм-канал "ОВД-Инфо", после освобождения Евгений Мусин вернулся на одиночный пикет, где его снова задержали и увезли в 28 отдел полиции по Центральному району города.

Оперативники изъяли плакат "Путинские поправки — плевок вам в лицо" без протокола. "Подполковник Набок сказал Мусину, что основанием для его задержания могут служить любые критические высказывания о власти" , — сообщает портал.

Накануне, 31 января, Мусин стоял на Невском проспекте с плакатом и спокойно общался с гражданами, раздавая листовки.

Днем 1 января активиста "Бессрочного протеста", как и других, задержали на Сенатской площади, но позже отпустили без протокола об административном нарушении.

Ранее мы писали, что дело о гибели рабочего в СКК ушло в центральный аппарат Следственного комитета.

Фото: Piter.tv / телеграм-канал "ОВД-Инфо".