Сноуден заявил, что арест Ассанжа войдет в учебники по истории

Экс-сотрудник американских спецслужб уверен, что арест основателя Wikileaks является черным моментом для свободы прессы.

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что арест Джулиана Ассанжа войдет в учебники по истории, как "черный момент для свободы прессы". Об этом он написал на своей странице в Twitter, сообщает издание ФБА "Экономика Сегодня".

Сноуден уверен, что в учебниках опубликуют кадры того, как посол Эквадора приглашает в здание Тайную полицию Великобритании, чтобы задержать основателя Wikileaks.

Напомним, 11 апреля в Лондоне арестовали скандально известного журналиста Джулиана Ассанжа. Власти Эквадора лишили его политического убежища.

С 2012 году основатель Wikileaks проживал в посольстве Эквадора в Лондоне. Его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании в Швеции. В мае 2017 года это дело было закрыто. Однако журналист опасается, что Стокгольм передаст его США, где его ждет наказание за публикацию секретной информации.

Фото: Википедия / Laura Poitras