Видео из Пхенчхана: Сноубордист Олюнин сломал ногу во время полуфинального заезда

Появилось видео падения и эвакуации травмированного спортсмена Российской олимпийской сборной сноубордиста Николая Олюнина.

Серебряный призер Олимпиады 2014 в Сочи сноубордист Николай Олюнин выбил из борьбы за медаль из-за травмы.

Во время полуфинального заезда в борд-кроссе на Олимпиаде2018 в Пхенчхане Николай упал и травмировал ногу. После падения он не смог подняться самостоятельно и его эвакуировали с трассы на носилках, а затем госпитализировали в больницу. К сожалению травма оказалась серьезной - у него диагностирован перелом голени.

Представители олимпийских атлетов России подали протест в Международную федерацию лыжного спорта, так как, по их мнению, был прямой контакт с другим спортсменом. Но протест был отклонен.

Ранее Piter.TV рассказывал о том, что наша пара фигуристов Тарасова и Морозов остались без медалей.

Видео: YouTube/Александр