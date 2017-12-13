Видео из Пхенчхана: Сноубордист Олюнин сломал ногу во время полуфинального заезда

Серебряный призер Олимпиады 2014 в Сочи сноубордист Николай Олюнин выбил из борьбы за медаль из-за травмы.
Во время полуфинального заезда в борд-кроссе на Олимпиаде2018 в Пхенчхане Николай упал и травмировал ногу. После падения он не смог подняться самостоятельно и его эвакуировали с трассы на носилках, а затем госпитализировали в больницу. К сожалению травма оказалась серьезной - у него диагностирован перелом голени.
Представители олимпийских атлетов России подали протест в Международную федерацию лыжного спорта, так как, по их мнению, был прямой контакт с другим спортсменом. Но протест был отклонен.
Ранее Piter.TV рассказывал о том, что наша пара фигуристов Тарасова и Морозов остались без медалей.
Видео: YouTube/Александр