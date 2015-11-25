Снижение спроса на уголь в Европе ударит по сотрудникам РЖД

К концу года компания может лишиться полтора миллиарда рублей и 3 тысяч сотрудников.

Специалисты рассказывают о влиянии снижения спроса на уголь в Европе с состоянием РЖД. Падение цен сказывается на финансовой стабильности компании, так как именно уголь является третью погрузки.

На данный момент известно, что перевозки полезного ископаемого по Московской железной дороге уменьшились на 51 процент. Отметим, что по другим маршрутам падение не такое значительное: сокращение перевозок угля достигло четырех - пяти процентов.

Согласно аналитическим агентствам, если тенденция к спаду интереса на продукт будет продолжаться, то РЖД придется резко сокращать штат. Примерно три тысячи человек могут остаться без работы. Также ситуация в Европе может привести с финансовым потерям: около 1,5 миллиарда рублей во втором полугодии.

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Видео: Piter.tv