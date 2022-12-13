В Ленобласти зафиксировали существенное снижение инфляции

Если в феврале показатель составлял 10,7 %, в марте он понизился до 4,9 %.

Мощное снижение инфляции произошло в Ленобласти: если в феврале показатель по региону составлял 10,7 %, в марте он понизился до 4,9 %. Об этом сообщила пресс-служба Центра управления устойчивого развития 47-го региона со ссылкой на начальника экономического управления Северо-Западного ГУ Банка России Алексея Суслова.

Специалист подчеркнул, что такая тенденция характера для многих регионов страны в данный момент. В целом по РФ зафиксирован переход от 11% в феврале к 3,5% в марте. Снижение связано с тем, что при подсчёте годовой инфляции уже не учитывают скачок цен, произошедший в начале 2022 года.

Также Суслов уточнил, что за месяц рост цен в Ленобласти достиг только 0,29 %, а это не считается существенным показателем. Одновременно в регионе сохранена пониженная потребительская активность и введены дополнительные мощности производителей молока и молочной продукции.

Ранее мы сообщили о том, что прямая линия с директором МФЦ Ленобласти состоится 24 апреля.

Фото: Piter.TV