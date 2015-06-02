В Петербурге дорожные службы перешли на зимний режим работы

Предстоящей ночью в городе ожидаются первые заморозки.

Предстоящей ночью в городе ожидаются первые заморозки. Столбики термометров в ночные часы опустятся до 0…-2 градусов. Днем воздух прогреется до +4…+6 градусов. Ветер подует с юга, юго-востока умеренный местами с сильными порывами. В связи с этим предприятия комитета по благоустройству обработают городские улицы и дороги солевыми растворами. Об этом 19 октября сообщили в пресс-службе ведомства.

В Петербурге вовсю готовятся к предстоящим холодам. К примеру, специалисты ГУП "Водоканала Санкт‑Петербурга" уже подготовили к зиме снегоплавильные пункты. К предстоящей зиме готовится и Октябрьская железная дорога, которая завершает подготовку инфраструктуры к холодам.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга