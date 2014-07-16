Петербургские снегоплавильные пункты подготовили к предстоящей зиме

Речь идет о 11 стационарных снегоплавильных пунктов и 7 стационарных инженерно-оборудованных снегоприемных пунктов.

Снегоплавильные пункты ГУП "Водоканал Санкт‑Петербурга" полностью готовы к предстоящей зиме. Об этом 19 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Речь идет о 11 стационарных снегоплавильных пунктов и 7 стационарных инженерно-оборудованных снегоприемных пунктов. Предварительно специалисты отремонтировали технологическое оборудование, очистили снегоплавильные камеры и канализационные насосные станции, провели калибровку и поверку установок для измерения объема снежных масс. Общая производительность всех 18-ти площадок составляет 101,5 тысяч кубометров в сутки. Прошлой зимой на "снежные" пункты вывезли 1 849 672 кубометра снежных масс.

К предстоящей зиме готовится и Октябрьская железная дорога, которая завершает подготовку инфраструктуры к холодам. Специалисты отремонтировали 1,5 тыс. км пути и более 1500 стрелочных переводов.

Фото: пресс-служба "Водоканала"