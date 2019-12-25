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ОЖД завершает подготовку инфраструктуры к зиме
Сегодня, 17:52
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ОЖД завершает подготовку инфраструктуры к зиме

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За это время был выполнен ремонт 1,5 тыс. км пути и 1 500 стрелочных переводов.

О завершении подготовки Октябрьской железной дороги к холодам сообщили в телеграм-канале "СПб-Главный" сегодня, 19 октября.

Специалисты отремонтировали 1,5 тыс. км пути и более 1500 стрелочных переводов. Также отшлифовали 3 тыс.км рельсов специальным рельсошлифовочным поездом. Помимо этого к борьбе со снегом подготовили 1,8 тыс. единиц снегоуборочной и снегоочистительной техники. 

Сотрудники ОЖД проверили и подготовили к холодам более 100 вокзалов и более 2 тыс. пассажирских платформ.

Ранее мы писали, что в два раза выросла популярность двухэтажных поездов на ОЖД.

Фото: "СПб-Главный" / Телеграм

Теги: ожд, петербург, ржд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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