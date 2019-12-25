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В два раза выросла популярность двухэтажных поездов на ОЖД
Сегодня, 11:29
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В два раза выросла популярность двухэтажных поездов на ОЖД

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За 9 месяцев двухэтажные поезда, курсирующие на полигоне ОЖД, перевезли 1,8 млн пассажиров.

В 2 раза выросла популярность двухэтажных поездов, курсирующих по ОЖД. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

За 9 месяцев двухэтажные поезда, курсирующие на полигоне ОЖД, перевезли 1,8 млн пассажиров. Это более чем в 2 раза превышает показатели за январь-сентябрь прошлого года.

Наиболее популярные направления двухэтажных поездов:

Санкт-Петербург – Москва;
Санкт-Петербург – Адлер;
Санкт-Петербург – Мурманск;
Петрозаводск – Москва.

Ранее стало известно, что порядка 1 600 вагонов пригородных поездов (электричек, "Ласточек", рельсовых автобусов) подготовят к новому сезону.

Фото: Telegram / Спб-Главный

Теги: ожд, поезда
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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