В два раза выросла популярность двухэтажных поездов на ОЖД

В 2 раза выросла популярность двухэтажных поездов, курсирующих по ОЖД. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.
За 9 месяцев двухэтажные поезда, курсирующие на полигоне ОЖД, перевезли 1,8 млн пассажиров. Это более чем в 2 раза превышает показатели за январь-сентябрь прошлого года.
Наиболее популярные направления двухэтажных поездов:
Санкт-Петербург – Москва;
Санкт-Петербург – Адлер;
Санкт-Петербург – Мурманск;
Петрозаводск – Москва.
Ранее стало известно, что порядка 1 600 вагонов пригородных поездов (электричек, "Ласточек", рельсовых автобусов) подготовят к новому сезону.
Фото: Telegram / Спб-Главный
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