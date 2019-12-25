В два раза выросла популярность двухэтажных поездов на ОЖД

За 9 месяцев двухэтажные поезда, курсирующие на полигоне ОЖД, перевезли 1,8 млн пассажиров.

В 2 раза выросла популярность двухэтажных поездов, курсирующих по ОЖД. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

За 9 месяцев двухэтажные поезда, курсирующие на полигоне ОЖД, перевезли 1,8 млн пассажиров. Это более чем в 2 раза превышает показатели за январь-сентябрь прошлого года.

Наиболее популярные направления двухэтажных поездов:

Санкт-Петербург – Москва;

Санкт-Петербург – Адлер;

Санкт-Петербург – Мурманск;

Петрозаводск – Москва.

Ранее стало известно, что порядка 1 600 вагонов пригородных поездов (электричек, "Ласточек", рельсовых автобусов) подготовят к новому сезону.

Фото: Telegram / Спб-Главный