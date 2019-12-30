"Метрострой" получил от Смольного 200 млн рублей на зарплаты

Перед работникам закроют долги за ноябрь и декабрь.

Петербургский комитет финансов перечислил "Метрострою" 200 миллионов рублей на зарплаты сотрудникам. Об этом 30 января сообщила "Фонтанка" со ссылкой на Сергея Харлашкина, врио гендиректора организации.

По словам Харлашкина, деньги придут в течение дня, после чего начальство начнет выдачу зарплаты работникам "Метростроя". Полученной суммой планируется закрыть долги за ноябрь и декабрь, часть денег направят на будущие работы.

Ранее Смольный подал иск к "Метрострою" по поводу строительства на "Спортивной".

Фото: Piter.TV