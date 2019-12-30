Смольный подал иск к "Метрострою" по поводу строительства на "Спортивной"

В городском комитете считают, что "Метрострой" не выполняет свои гарантийные обязательства.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры собирается судиться с "Метростроем" из-за невыполнения организацией работ на станции метро "Спортивная". Информация об этом содержится в материалах Арбитражного суда Петербурга и области.

Иск касается выполнения гарантийных обязательств по строительству второго входа на станцию "фиолетовой" ветки метрополитена. По мнению Смольного, "Метройстрой" не выполняет свои обязательства по контракту.

Другой конфликт между петербургскими властями и предприятием произошел по поводу "Беговой" и "Новокрестовской". Сторонам удалось прийти к согласию.

Фото: Piter.TV