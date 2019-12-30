Смольный подал иск к "Метрострою" по поводу строительства на "Спортивной"

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры собирается судиться с "Метростроем" из-за невыполнения организацией работ на станции метро "Спортивная". Информация об этом содержится в материалах Арбитражного суда Петербурга и области.
Иск касается выполнения гарантийных обязательств по строительству второго входа на станцию "фиолетовой" ветки метрополитена. По мнению Смольного, "Метройстрой" не выполняет свои обязательства по контракту.
Другой конфликт между петербургскими властями и предприятием произошел по поводу "Беговой" и "Новокрестовской". Сторонам удалось прийти к согласию.
Фото: Piter.TV
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