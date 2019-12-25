Поезда будут следовать по маршруту Москва – Петербург.

В Петербурге расширят Московский вокзал для поездов высокоскоростной магистрали Москва – Петербург. Об этом "Интерфаксу" заявил глава комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Планируем, что будет расширяться Московский вокзал. Выход пассажиров будет организован на станцию метро "Площадь Восстания" на Лиговском проспекте. Кирилл Поляков, председатель комитета по транспорту Петербурга

По словам Полякова, Смольный отказался выводить поезда на железнодорожную станцию "Волковская", поскольку нарушается идея "из центра в центр". Он добавил, что на Волковскую будут прибывать ночные поезда и пригородные электрички.

В Москве вовсе построят вокзал для поездов новой железнодорожной магистрали. Он будет расположен рядом с Ленинградским вокзалом. Новая магистраль позволит сократить время следования поездов с четырех до двух с половиной часов. Сообщается, что будут предусмотрены четыре остановочных пункта: Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская и Крюково.

Фото: Piter.tv