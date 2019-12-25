Смольный намерен продлить онлайн-режим градостроительных слушаний до конца 2022 года

Документ должны одобрить в Законодательном собрании города.

Комитет по градостроительству и архитектуре подготовил изменения в законы о градостроительной деятельности в городе и порядке проведения публичных слушаний по данным вопросам. Законопроект появился накануне на сайте администрации города в разделе антикоррупционной экспертизы.

Согласно новому законопроекту, способ обсуждений вопросов градостроительной сферы в режиме онлайн предлагается продлить до 31 декабря 2021 года. Документ должны одобрить в Законодательном собрании города.

За основу закон о продлении онлайн-слушаний по новому Генплану в Петербурге ранее принял ЗакС весной 2021 года. Такой формат общественных обсуждений парламентарии утвердили в 2020 году и продлевали в конце прошлого года. Данную необходимость депутаты объясняли пандемией коронавируса.

Фото: Piter.tv