Смольный хочет предоставить ветеранам бесплатный проезд на десять майских дней

Новшество введут в преддверии празднования 75-й годовщины Великой Победы.

Петербургский Комитет по транспорту намерен сделать бесплатным проезд для ветеранов в майские дни, соответствующий проект закона опубликовал Смольный 23 марта.

Бесплатный проезд планируется обеспечить ветеранам в период с 3 по 12 мая, пока в городе будут праздновать 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Действие документа распространится на инвалидов войны, участников боевых действий и тыловиков, жителей блокадного Ленинграда, бывших несовершеннолетних узников концлагерей.

Подобные льготы, связанные с проездом, ранее разработали и установили для болельщиков Евро-2020, который недавно отменили.

Ранее мы писали, что в Петербурге ветеранам компенсируют расходы на вывоз мусора.

Фото: pixabay