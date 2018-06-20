Смольный зарезервирует территорию для строительства новых станций метро

В петербургской подземке будут продолжать Невско-Василеостровскую линию.

В среду, 10 апреля, Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга распорядился подготовить проект планировки территории для строительства новых станций метро. Документ появился на сайте Смольного.

В петербургской подземке собираются продолжать Невско-Василеостровскую линию. Специалисты должны определить место для размещения двух будущих станций "Зоопарк" и второго вестибюля "Балтийской". Программа должна быть подготовлена к 1 апреля 2020 года.

Станция метро "Зоопарк" появится на пересечении Комендантского и Шуваловского проспектов. Второй вестибюль "Балтийской" расположится рядом со зданием "Варшавского экспресса" на набережной Обводного канала.

Ранее мы писали, что в петербургском метрополитене рассказали, на каких станциях "спрятался" Пушкин.

Фото: Piter.TV